Denizli'den Hatay'a 10 bin fidan desteği

AA

Osman Zolan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay'daki yangının herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

Zolan, "Hatay'da gerçekleşen yangının yaralarını sarmak, cennet vatanımızın güzelliğine güzellik katmak için Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak biz de 10 bin adet fidan bağışlıyoruz. Allah'ım birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Biz birlikte güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

Zolan'ın paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.