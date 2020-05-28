Denizli'deki traktör kazasında bir kardeş öldü diğeri ağır yaralandı

AA

Alınan bilgiye göre, Bayıralan Mahallesi'nde babası Ramazan K'ye ait 20 NA 687 plakalı traktörü alan 15 yaşındaki R.K, kardeşleri M.K. (8) ve A.M.K'yi (4) araca bindirerek yola çıktı. Bir süre sonra traktör şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, A.M.K'nin yaşamını yitirdiğini belirlerken, ağır yaralanan M.K, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Traktörü kullanan R.K'nin yara almadan atlattığı kaza ile ilgili jandarma soruşturma başlattı.