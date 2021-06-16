Denizli'deki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda altın bir taca ait parçalar ele geçirildi

AA

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü (KOM) ve Honaz İlçe Jandarma ekipleri, Gürlek Mahallesi'nde E.K. (67) ile M.S'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen altın bir taca ait 91 parça, 1 alın süsü, 1 pişmiş toprak testi ve 13 bronz obje bulundu.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

El konulan tarihi eserler incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne teslim edildi.