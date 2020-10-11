Denizli'deki tarihi Belenardıç Camisi'nde restorasyon başlıyor

Kente 41 kilometre uzaklıktaki Belenardıç Mahallesi'nin merkezinde yer alan, girişindeki kitabede 1884'te yapıldığı, içindeki süslemelerin 2 yılda tamamlandığı belirtilen cami, görselliğiyle dikkati çekiyor.
Caminin 14 direkli harimi yıkılınca yeniden yapılan, batı duvarı dışında kadınların namaz kıldığı bölümde, bezemeler yer alıyor.
Caminin duvarlarında, kök boyası kullanılarak yapılmış bitki resimleriyle bezeli süslemeler ile Hazreti Muhammed ve halifelerin adlarının yazıldığı görülüyor.
Son cemaat yerindeki üçer şerefeli dört minareli cami resminin Edirne Selimiye Camisi olduğu söyleniyor.
- Halil Ağa'nın hatıraları
Caminin üst katında bulunan son cemaat yerinin doğu duvarında biri büyük, ikisi küçük üç tüfek, bir barutluk üzerinde "Sahib Halil Ağa" yazan bir heybe, büyük bir tespih ve sancağın yanı sıra "teber" olarak da adlandırılan eski bir balta görülüyor.
Balta, tüfek ve diğer eşyaların, camiyi yaptıran Halil Ağa'dan hatıra olarak camide yıllardır saklandığı belirtiliyor.
Caminin korunması için Pamukkale Belediyesi ve İl Müftülüğü protokol imzaladı. Belediye öncülüğünde yapılan protokolle cami titiz bir restorasyon çalışmasının ardından tekrar ibadete açılacak.
- "En kısa sürede aslına uygun restore ederek halka sunacağız"
İl Müftüsü Mehmet Aşık, caminin restorasyon konusunun daha önce çok kez gündeme gelmesine rağmen bir türlü sonuç alamadıklarını söyledi.
Tarihi değere sahip bu caminin restorasyon işlemini Pamukkale Belediyesinin üstlendiğini belirten Aşık, "Pamukkale Belediyemiz camimizin restorasyonunu yaptıktan sonra inşallah tekrar milletimizin hizmetine sunacak. Bu eşsiz güzellikteki camimizin uzun yıllar hizmet vermesi için çalışmalarımızı yapıyoruz. Yenilenecek camimizin vatana, millete hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise tarihi camiyi en kısa sürede aslına uygun restore ederek halkın hizmetine sunacaklarını ifade etti.
Kur'an-ı Kerim'in insanlara "Hayır işinde yarışın." mesajı verdiğini dile getiren Örki, şunları kaydetti:
"Biz de ilahi emirden yola çıkarak Belediye olarak ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ecdat yadigarı mükemmel camimizin daha çok Karadeniz ve Orta Anadolu bölgelerimizde bulunan bir mimariye sahip olduğunu görüyoruz. Çivi kullanılmadan inşa edilen, kök boyasıyla boyanan duvar süslemelerinin olduğu camimizdeki restorasyon işlemine ay sonunda başlayacağız."
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