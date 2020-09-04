Denizli'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

AA

Dün, Hayriye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 55 arazöz, 16 su tankı, 7 dozer, 4 greyder, 4 ilk müdahale aracı, 250 yangın işçisi ve 7 helikopter ile müdahale edildi.Çevre illerden gelen çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekibi ve Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler de alevleri söndürme çalışmalarına katıldı.Sabaha kadar süren çalışmalar sonunda yangın kontrol altına alındı.Yaklaşık 200 hektar alanda etkili olan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.