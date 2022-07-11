Bu göl masalsı yolculuk vadediyor

Denizli'ye 120 kilometre uzaklıktaki Çivril ilçesi sınırlarında bulunan Işıklı Gölü'nün yüzeyi, mayıs-temmuz döneminde su bitkisi nilüferlerle kaplanıyor.
Bu dönemde göle gelen ziyaretçiler, eşsiz manzarayı görme fırsatı buluyor.
Ziyaretçiler, bir saatlik masalsı yolculuk vadeden kayıklarla da gölde unutamayacakları anlar yaşıyor. Gölün bilinirliği, her geçen yıl artıyor.
Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, AA muhabirine, göle Türkiye'nin her yerinden ziyaretçilerin gelmeye devam ettiğini söyledi.
Yabancı turistlerin de göle ilgi gösterdiğini dile getiren Vural, şöyle konuştu:
"Gün geçtikçe gelen ziyaretçi sayımız artıyor. Hafta sonları zaman zaman günlük 5-10 bin civarında ziyaretçi gölümüze geliyor. Turlar, rotalarına Işıklı Gölü'nü de dahil ettiler. Önümüzdeki günlerde buradaki sayının katlanarak artacağını düşünüyoruz. Ona göre de altyapı çalışmalarımız devam ediyor."
"TURLAR MUHAKKAK UĞRUYOR"
Beydilli Mahallesi muhtarı ve göldeki gezi kayıklarından sorumlu Atilla Savran ise turların 20 Mayıs'ta başladığını ve inanılmaz bir talebin olduğunu söyledi.
Savran, sezonun güzel geçtiğini anlatarak, şöyle konuştu:
"Şu anda yurt dışından bile turlarımız var. Savaş olmasına rağmen Rus turistleri ağırladık bu sene. Ukrayna'dan turistler geldi. Antalya, İzmir ve Mersin'den turlarımız geliyor. Bu sene tur ağırlıklı ziyaretçilerimiz. Çok iyi ve memnunuz. Artık Işıklı Gölü'nü firmalarımız turizm noktası olarak belirledi, buraya muhakkak uğruyorlar ve rotaya girdik."
Savran, bölgeye 50 binin üzerinde ziyaretçinin geldiğini ve sezonu 70 binin üzerinde ziyaretçiyle kapatacaklarına inandığını belirtti.
Göle gelenlerden çevreye zarar vermemesini isteyen Savran, "Nilüferleri koparmanın 73 bin lira cezası var. Herkes dikkatli olmalı." dedi.
"GERÇEKTEN ÇOK HARİKA"
Ziyaretçilerden Yasemin Bahar, ilk kez göle geldiğini belirterek, "Gerçekten çok harika. Arkadaşlarımızdan duyduk. Şu an tam zamanıymış. Biz de vakti geçmeden görmek istedik." diye konuştu.
İzmir'den gelen Pakize Özcan Daşkın, gölü daha önce buraya gelen arkadaşlarından duyduğunu söyledi.
Manzaranın çok keyifli olduğunu belirten Daşkın, "Öğretmen arkadaşlarımla gezmeye çıktık. Bu yöreyi tanımak adına ilk başlayacağımız nokta olarak Işıklı Gölü’nü tercih ettik. Gerçekten bayıldık, harika bir manzarası var ve çok çok güzel gezilecek alan. Herkese tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.
Gaziantep'ten gelen Zehra Abacı ise şunları söyledi:
"Avrupa'da 31 ülke, ülkemizde 52 şehri gezdim. Gerçekten şu an burada bulunan birisi olarak şunu tavsiye ediyorum; mutlaka hayatınızda bir kere gelip buraları görmeniz lazım. Harika bir doğal güzelliği ve kolay kolay hiçbir yerde göremeyeceğiniz nilüfer çiçekleriyle muhteşem bir manzarası var."
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