Denizli'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, ankesör ve kontörlü hatlardan ardışık arandıkları tahmin edilen 2 eski askeri öğrenci ve 1 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi.

Polisin düzenlediği operasyonda yakalanan 3 şüpheli, işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler hakkında nöbetçi sulh ceza hakimliği, adli kontrol kararı verdi.