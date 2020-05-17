Denizli'deki cami avlusunda kırlangıçlar uçana kadar tuvalete girmek yasak

AA

Belevi mahallesinde Merkez camisinin tuvaletlerinden birisinin kapısının üst kısmına kırlangıçların yuva yaptığını ve yavruladığını gören cami derneği yetkilileri, yuvadaki kuşların rahatsız olmaması için önlem aldı.

Tuvalet kapısına bantla şerit çeken yetkililer, astıkları yazıda "Kırlangıç yavruları uçana kadar kullanmayın. Yuvayı bozanlar tespit edilirse cezai işlem için şikayet edilecektir." ifadelerine yer verdi.

Mahalle Muhtarı Hakan Acar, "Kuşlar rahatsız edilmesin diye, tuvaletin kullanılmaması için görevliler, yazı astıkları kapıyı bantla şerit çekerek kapatmışlar. Kuşlar rahatsız olmasın diye ben de yaklaşmadım. Duyarlılık gösterenlere teşekkür ediyorum." dedi.