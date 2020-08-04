Denizli'deki antik tiyatro, restorasyonla yeniden hayat buluyor

AA

Güney Ege Kalkınma Ajansından (GEKA) yapılan açıklamada, antik kentteki kazı çalışmalarının devam ettiği, 15 bin kişilik Batı Tiyatrosu'ndaki kazı ve restorasyon çalışmalarının 2021 yılı mart ayında tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, salgın süreci nedeniyle yavaşlayan restorasyon çalışmasının Mart 2021 sonunda bitirilmesinin öngörüldüğüne işaret etti.

Şimşek, açıklamada "Mart 2021 sonuna kadar taahhüt ettiğimiz projenin tamamını rahat bir şekilde gerçekleştirmiş olacağız. Bu tiyatronun kullanıma başlanması ile 2200 yıllık bir tiyatroyla Denizli ve ülkemiz halkı buluşacak. Bu yapı, M.S 4'üncü yüzyıldan itibaren özelliğini kaybediyor. Ancak yapılacak çalışmalarla, 1600 yıl sonra tekrar eski özelliğine kavuşacak." bilgisini paylaştı.

Batı Tiyatrosu'ndaki çalışmanın bitmesiyle önemli turizm hareketliliği beklediklerini bildiren Şimşek, restorasyonda yüzde 90 kazı alanından çıkarılmış orijinal malzeme kullandıklarını, bu nedenle benzer projeleri değerlendiren Europa Nostra tarafından ödüle layık görülebileceklerini kaydetti.

Tiyatronun sahne binasının ayrı bir proje olduğunu da belirten Şimşek, "Bu ayrı bir proje ama sahne binasının henüz yapılmamış olması tiyatronun sosyal aktiviteler için kullanılmasına engel değil." değerlendirmesinde bulundu.