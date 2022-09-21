Denizli'de zabıtaya tacizden tutuklama

DHA

Denizli'nin Kale ilçesinde, zabıta memuru işçi kadına tacizden tutuklandı.

Olay, Kale Belediyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, belediyede zabıta ve işçi çavuşu olarak görev yapan Sami D., kendisine bağlı işçi olarak çalışan P.B. (45) isimli kadına sosyal medyadan cinsel içerikli mesajlar atmaya başladı.

KADININ UYARILARINA RAĞMEN DEVAM ETTİ

Evli olan P.B.'nin uyarılarına rağmen tacizi sürdüren Sami D., ilişki teklif edip, P.B.'ye çıplak fotoğrafını gönderdi. P.B., Cumhuriyet Savcılığı'na Sami D. hakkında şikâyette bulundu.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINDI

Başlatılan soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alınan Sami D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.