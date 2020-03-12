AA

Denizli'de yolunu kestikleri babayı öldüren, oğlunu yaralayan sanıklar yargılanıyor



- Davanın üçüncü celsesinde, müştekilerinden Özgür Kurt tarafından darbedildiği öne sürülen huzurevi çalışanı Z.E, ifade verdi

Denizli'nin Bekilli ilçesinde, huzurevinde çalışan yakınlarını darbettiğini ileri sürdükleri Özgür Kurt'u sopa darbeleriyle ağır şekilde yaraladıkları, babası Osman Kurt'u da öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan beş sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın üçüncü celsesine, tutuklu sanıklar Yüksel Efe, Aykut Kocadağ, Ali Kocadağ, Serdar Kaya ve Erkan Çalışır ile avukatları katıldı.

Yüksel Efe'nin huzurevinde çalışan kızı Z.E, duruşmada ifade verdi.

Z.E, olaydan dört gün önce Özgür Kurt'un huzurevine gelerek, babaannesiyle görüşmek istediğini, vasileri izin vermediği için babaannesiyle görüştüremeyeceğini söylediğinde "Ben Fransa'dan geliyorum. Kim oluyorsun?" diyerek zorla içeri girdiğini ileri sürdü.

Özgür Kurt'un o gün, "Bir dahaki gelişimde başka şeyler de olur" diyerek huzurevinden ayrıldığını anlatan Z.E, 5 Haziran'da huzurevine yine geldiğini ve yeniden aynı konuda tartıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Özgür Kurt, kapıyı ittirerek içeri girdi. Karnıma tekme attı, bana yumrukla vurmaya başladı. Telefonumu çıkarıp polise haber vermek isteyince elimden telefonu aldı. Bu sırada ben epilepsi geçirmişim. Baktım Özgür Kurt karşıdaki boş arsada telefonumu kırıyor. Oradan beni hastaneye götürdüler, darp raporu aldım. Polis merkezine giderek Özgür Kurt'tan şikayetçi oldum. Eve geldiğimde ağabeyim N.E ile karşılaştım. Ne olduğunu sorduğunda durumu anlattım. Bayram ziyaretine giden anne ve babam durumdan haberdar oldu. Eve geldiklerinde babam 'Ben dışarı çıkacağım' dedi. Sabah uyandığımda babam eve gelmişti. Sonra babaannemin yanına gittik, onu alıp köye bıraktık. Yolda jandarma aradı, yolda olduğumuzu, gelince ifade vereceğimizi söyledik."

Yüksel Efe'nin eşi C.E. de ifadesinde kızının darp edildiğini duyunca eve döndüklerini, eşinin "Bu kişilerle konuşmaya gideceğim." diyerek evden çıktığını ileri sürdü.

Tutuklu sanık Yüksel Efe, amaçlarının Özgür Kurt'la görüşmek olduğunu iddia ederken, "Babası bıçak çekince orada bulunanlar ona birlikte müdahale ettik. Ben başına soba ile vurmadım." dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 5 Mayıs'a erteledi.

-Olay

Fransa'dan tatil için Denizli'ye gelen Osman Kurt (61) ve oğlu Özgür Kurt (40) Çamköy Mahallesi girişinde, 5 Haziran'da Yüksel Efe, Aykut Kocadağ, Ali Kocadağ, Serdar Kaya ve Erkan Çalışır ile kavga etmiş, kavgada baba oğul ağır şekilde yaralanmıştı. Osman Kurt, hastanede hayatını kaybetmişti.

Özgür Kurt'un, kentteki bir özel bakımevinde kalan yakınını ziyarete gittiğinde görevli Z.E'yi darbettiği, Çamköy Mahallesi girişindeki kavganın da bu nedenle çıktığı öne sürülmüştü.

Hazırlanan iddianamede ise Z.E'nin yakınlarının, Osman Kurt ve Özgür Kurt'un araçlarını takip ettikleri, "Şarj aletin var mı?" diyerek yaklaştıkları baba oğulu sopalarla darbettikleri belirtilmiş, 5 sanığın "tasarlayarak öldürme" ve "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istenmişti.