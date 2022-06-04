Denizli'de yıldırım isabet eden çoban öldü

Çardak ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi'nde küçükbaş hayvanlarını otlatan 45 yaşındaki İrfan Adanalı'ya yıldırım isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Adanalı'nın​​​​​​​ cenazesi otopsi için Çardak Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.