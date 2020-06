Denizli'de yetiştirdiği fıstıkları "fıstığın başkenti" Gaziantep'e satıyor

AA

Çeliker, bir süre daha inşaatlarda çalıştıktan sonra tarlanın içindeki çitlembik ağaçlarını aşılayıp Antep fıstığı yetiştirmeye başladı.50 çitlembik ağacının yanı sıra çekirdekten diktikleriyle ağaç sayısını artıran Çeliker, ürünleri Gaziantep'teki firmalara pazarladı.Çeliker, uzun yıllar emek verdiği tarladan yıllara göre farklılık gösterse de ortalama 6-7 ton ürün elde ediyor.- "Benim nazarımda altın gibi"Mehmet Çeliker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aslen Vanlı olduğunu, 1977'de aldığı arazide 1983 yılında fıstık yetiştirmeye başladığını söyledi.Ağaçları yetiştirmek için çok emek verdiğini dile getiren Çeliker, şöyle devam etti:"Şu anda 1500 ağacım var. Antep fıstığını seçmemin nedeni çok temiz bir ürün, benim nazarımda altın gibi. Karda kışta, işçi bulamadığım zamanlarda bir sorun olmuyor. Diğer meyveler eriyor, çürüyor, pazarı kısa. Bunun ise pazarı uzun. Antep fıstığı 10-12 sene sonra rahat verime yatıyor. 300 seneye kadar ömrü var. Kuraklığa çok dayanıklı bir ağaç. Tabii kolay da meydana gelmiyor. Uzun ömürlü ama yetiştirmesi sabır gerektiren bir ağaç. Yetiştikten sonra artık evlatlara, gelecek nesillere bırakılacak güzel bir ürün. Ben çok memnunum."Zaman içinde tarlasını 80 dekara çıkardığını belirten Çeliker, genç çiftçilere Antep fıstığı tarımını önerdi. Çeliker, "Uzun ömürlü olduğu için yaşlılar sıcak bakmaz ama gençlere gerçekten tavsiye ediyorum. İyi bir ürün, iyi bir geliri var, geleceğe bir yatırım olarak görüyorum. Vatandaşlarımız bunu biraz daha geliştirse, çevrede biraz daha olsa yeni nesil için, gelecek için iyi olur. Benim amacım da o zaten, herkese de yardımcı oluyorum." dedi.- "Emeğimin karşılığını fazlasıyla alıyorum"Arazisine çok emek verdiğini vurgulayan Çeliker, şunları kaydetti:"Buranın eski hali taşlık, bakımsızdı, perişan vaziyetteydi. Bana 'burada bir şey olmaz, fakir toprak, çok emek ister, emeğini korumaz.' dediler. Ben dedim ki emek çekeceğim. İyi ki de emek çekmişim, emeğim boşa gitmedi, emeğimin karşılığını fazlasıyla alıyorum ve Allah nasip ederse çocuklarım daha fazlasını alacaklar. Allah'a şükürler olsun şu anda çok mutluyum. Hem kendime hem memleketime hem milletime faydalı olduğumu düşünüyorum.Ürünümüz de kaliteli. Çıtlak oranı çok yüksek, iri, çok lezzetli. Yetiştirdiğim fıstıkları Antep'e gönderdiğimde hep baş fiyata satıyorum. Aşağı yukarı 40 senedir fıstık gönderiyorum Antep'e, herkes memnun. Sürekli aranan, beğenilen, tutulan bir fıstık."- "Her türlü teknik desteği veriyoruz"İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya da yaklaşık 150 rakımdan 1300 rakıma kadar çeşitli yüksekliğe sahip kentte pek çok ürünün yetiştiğini belirtti.Erkaya, "İlimizde Antep fıstığı yetiştiriciliği yapan Çeliker ürününden memnun. Bizler de il ve ilçe müdürlüğü olarak her zaman yanındayız. Her türlü teknik desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Biz teşkilat olarak ülkemizin ve ilimizin tarımını kalkındırmak adına her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Antep fıstığının ana vatanı Gaziantep bölgesi ama ilimizde de çok verimli bir şekilde yetiştiriliyor. Burada yetiştirilen Antep fıstığının Gaziantep'teki tüccarlar tarafından arandığını, kalitesinin yüksek olduğunu öğrendik. Biz de bunlarla gurur duyuyoruz." dedi.İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Özbay da ilçede dağınık şekilde 379 dekar alanda Antep fıstığı yetiştiriciliği yapıldığını ifade etti.