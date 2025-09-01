Denizli'de yeni doğan bebek kaçırılmaya çalışılmıştı! Babası konuştu

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde kaçırılmaya çalışılan yeni doğan bebeğin babası, şüphelinin bebeği poşet içinde alarak hayatını tehlikeye attığını ifade etti.

Baba Kamil B, AA muhabirine, olaya ilişkin tutuklanan T.D.A'yı (29) yaklaşık 15 yıldır tanıdıklarını söyledi.

Şüphelinin eşiyle aynı tekstil fabrikasında çalıştıklarını anlatan Kamil B, "6 yaşında bir kızı olan bir kadının böyle bir şey yapmasını hala aklımız almıyor. Bebeğimizi poşete koymuş, ölebilirdi, canına kastetmiş." dedi.

Kamil B, şüphelinin düşük yaptığını ailesinden gizlediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Babası bizi arayarak şikayetimizi geri çekmemizi istedi. Kızının düşük yaptığından haberi yoktu, ben gerçekleri anlatınca o da şaşırdı. Şikayetimi geri çekmedim. Cezası neyse çekmesini istiyorum."

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde 30 Ağustos gece saatlerinde güvenlik görevlisi, asansörden inen T.D.A'nın şüpheli hareketleri üzerine elindeki poşette arama yapmış, poşet içinde örtüye sarılı halde yeni doğan bebeği bulmuştu.

Polisin müdahale ettiği olayda bebek, annesi F.B'ye (29) teslim edilmişti. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı. T.D.A. emniyetteki ifadesinde, bir süre önce düşük yaptığını, eşine söylemediğini ve F.B'nin kendisine bebeğe bakamayacağını belirtmesi üzerine bebeği aldığını ileri sürmüştü.