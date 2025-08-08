Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Denizli'de yatalak annesini darbeden şizofreni hastası tutuklandı | Son dakika haberleri

        Denizli'de yatalak annesini darbeden şizofreni hastası tutuklandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yatalak annesini darbetmesi nedeniyle gözaltına alınan şizofreni hastası tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 23:25 Güncelleme: 08.08.2025 - 23:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yatalak annesini darbeden şizofreni hastası tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fesleğen Mahallesi'nde 2 yıldır yatalak olduğu öğrenilen H.G.G'nin (60) darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan oğlu M.G'nin (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        YATALAK ANNESİNİ DARBETMİŞTİ

        Fesleğen Mahallesi'nde yatalak hastası H.G.G'nin bakıcılığını yapan A.K, 7 Ağustos'ta eve geldiğinde kadını yerde hareketsiz yatarken bulmuş, sağlık ekiplerine haber vermişti.

        Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan H.G.G'nin darbedildiği ve beyin kanaması geçirdiği belirlenmişti.

        Evdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kadının, oğlu M.G. (37) tarafından darbedildiğini tespit etmişti.

        Gözaltına alınan M.G'nin tıp fakültesinden mezun olduğu ve şizofreni tanısı aldığı belirtilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Azerbaycan ile Ermenistan arasında tarihi barış
        Azerbaycan ile Ermenistan arasında tarihi barış
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Galatasaray'da Ederson gelişmesi!
        Galatasaray'da Ederson gelişmesi!
        Ada'dan En-Nesyri'ye rekor teklif hazırlığı!
        Ada'dan En-Nesyri'ye rekor teklif hazırlığı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        "Putin'le görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum"
        "Putin'le görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum"
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Bakan Fidan'dan Şam'a sürpriz ziyaret
        Bakan Fidan'dan Şam'a sürpriz ziyaret
        Sıcaklıklar da rüzgarın şiddeti de artıyor!
        Sıcaklıklar da rüzgarın şiddeti de artıyor!
        İzmir-Ankara arası 3.5 saate düşüyor
        İzmir-Ankara arası 3.5 saate düşüyor
        Yargıtay'dan 'cezaların onanması' tebliğnamesi
        Yargıtay'dan 'cezaların onanması' tebliğnamesi
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        Netanyahu'nun aşamalı Gazze planı
        Netanyahu'nun aşamalı Gazze planı
        İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler
        İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı
        Habertürk Anasayfa