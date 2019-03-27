Denizli'de yarın okullar tatil mi? Bugün Denizli'nin Acıpayam ilçesinde saat 14.27'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son günlerde üst üste deprem ile sallanan Denizli halkı kısa süreli panik yaşadı. Denizli Valiliği'nden ise öğrenci ve velilere tatil haberi geldi.

DENİZLİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 28-29 Mart 2019 (Perşembe ve Cuma) tarihleri arasında eğitim ve öğretime iki günlük ara verildi.

DENİZLİ'DE SON DEPREMLER

Denizli'de bugün saat 14.27'de meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, günlerdir yüzlerce kez sallanan Denizli Acıpayam'da bir kez daha kısa süreli paniğe yol açtı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıklarken, depremin yerin 8.2. kilometre derinliğinde meydana geldiği de bildirildi. Denizli'de 20 Mart'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından, bir günde yüzlerce yer sarsıntısı kaydediliyor.