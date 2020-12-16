Denizli'de yarım kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.E'nin (40) il merkezinden Honaz ilçesine uyuşturucu getirerek sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada, ayakkabı kutusuna gizlenmiş 200 fişek halinde, yarım kilogram esrar ele geçirildi.

Zanlının Pamukkale ilçesindeki evinde yapılan aramada da 6 kök kenevir bulundu.

Şüpheli, işlemler için Honaz İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.