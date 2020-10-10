Denizli'de yaklaşık 200 yıllık tarihi konak yangında ağır hasar gördü

AA

İstiklal Mahallesi 1164 Sokak'ta Mustafa Sarıkaya'ya ait olduğu belirtilen ve kullanılmayan 2 katlı konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangın sonrası tarihi konaktan geriye sadece duvarlar kaldı.

Yaklaşık 200 yıllık olduğu belirtilen ahşap ve kerpiç yapıdaki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.