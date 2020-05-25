Denizli'de uyuşturucudan ölüm iddiası

Alınan bilgiye göre, Kınıklı Mahallesi'ndeki evinde Sibel K'nin (30) aniden rahatsızlandığını fark eden arkadaşı M.Y.E, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, kadını Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Sibel K. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

M.Y.E, polise uyuşturucu kullandıklarını söylemesi üzerine gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince, Sibel K'ye uyuşturucu temin ettiği iddiasıyla H.D. gözaltına alındı.