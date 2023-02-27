Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 419 gram sentetik uyuşturucu, 12 gram sentetik kannabinoid, 38 gram eroin, 36 gram esrar, 14 sentetik ecza hap, 5 uyuşturucu nitelikli hap, 2 tüfek ve 200 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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