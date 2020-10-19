Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu getirdikleri öne sürülen 2'si Suriyeli, 1'i Afgan 3 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Ekipler, bu kişilerle bağlantılı olduğu belirlenen 24 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 4 kilo 272 gram esrar, 271 gram metamfetamin, 7 gram eroin, 5 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ile 2 av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında yabancı uyruklu 3 şüphelinin de bulunduğu 13 kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.