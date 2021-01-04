Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 17 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 172 gram skunk, 4 gram sentetik uyuşturucu, 11 gram esrar, 15 gram eroin, 2 uyuşturucu hap, 3 sentetik ecza hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Zanlılardan 4'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.