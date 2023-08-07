Denizli'de uyuşturucu kullanan genç, evinde ölü bulundu
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 24 yaşındaki genç, evinde ölü bulundu. Gencin uyuşturucu tedavisi gördüğü, cansız bedeninin yanında enjektör bulunduğu öğrenildi
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir gencin evde cansız bedenine ulaşıldı.
Kayhan Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2. katında annesi ve üvey babasıyla yaşayan U.A'nın (24) ailesi, eve geldiklerinde genci hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre, sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde U.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Pamukkale Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polisin yaptığı kontrolde, uyuşturucu tedavisi gördüğü öğrenilen U.A'nın cesedinin yanında enjektör bulunduğu belirtildi.