Denizli'de torpidosunda uyuşturucu bulunan otomobildeki 4 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polisin takibe aldığı şüphelilerin otomobili, Gökpınar Mahallesi Kelleci Kardeşler mevkisinde durduruldu. Dedektör köpek Jibby'nin de katıldığı aramada, otomobilin torpidosuna saklanmış 310 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.