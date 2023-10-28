Denizli'de TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Ahmet Yesevi Kızıltaş (30) idaresindeki otomobil, Zeytinköy Mahallesi Acıpayam Bulvarı'nda hareket halindeki M.P. yönetimindeki yabancı plakalı TIR'a arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle TIR'ın dorsesindeki arka lastikler yerinden koptu.
Sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla hurdaya dönen otomobilde sıkıştığı yerden çıkartılan Kızıltaş'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.