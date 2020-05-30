Denizli'de tarım arazisi yangınında kundaklama şüphesi

Kocabaş Mahallesi Acıdere mevkisinde Osman Karaduman'a ait buğday ekili tarlanın birkaç yerinden duman çıktığını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangını söndürdü.

Yaklaşık 20 dekar buğday ekili arazinin zarar gördüğü yangının kundaklama sonucu çıktığı şüphesi üzerine jandarma ekipleri soruşturma başlattı.