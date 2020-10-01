Denizli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonuda 3 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Acıpayam'da tarihi eser kaçakçılığı yapan kişiler bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Takip sonucu durdurulan kamyonetteki A.M.B, O.K. ve M.A. gözaltına alındı.

Kamyonette yapılan aramada üzerinde aslan kabartması bulunan Roma dönemine ait 140 santimetre uzunluğunda, 110 santimetre genişliğinde, 80 santimetre kalınlığında lahit kapağı ele geçirildi.

Bulunan tarihi eser, Denizli Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Yakalanan 3 zanlının işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.