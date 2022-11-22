Denizli'de takla atan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Rasim Özkan (39) idaresindeki otomobil, D330 kara yolu Medet Mahallesi yakınlarında refüje çarpıp takla atarak karşı şeritte durdu.

AA'nın haberine göre, kazayı görenler durumu güvenlik, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçtan yola savrulan sürücünün eşi Dilek Özkan (39), babası Şükrü Özkan (77) ve annesi Meryem Özkan'ın (77) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılardan sürücü Özkan ile 6 yaşındaki kızı , önce Tavas Devlet Hastanesine oradan da Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, Özkan ailesinin Sivas'tan Muğla'ya gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.