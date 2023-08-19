Denizli'de tabancayı temizlerken kazara annesini vurdu
Denizli'de bir kişi, temizlemeye çalıştığı tabancanın kazara ateş alması sonucu annesini bacağından vurdu
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kadın, oğlunun elindeki silahın kazara ateş alması sonucu hafif yaralandı.
AA'nın haberine göre; Atalar Mahallesi 927 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında yaşayan A.İ.İ. (25) temizlemeye çalıştığı tabancanın kazara ateş alması sonucu annesi S.H'yi (49) bacağından vurdu.
Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.H'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.