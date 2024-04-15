Denizli'de su kuyusu çalışması sırasında göçük altında kalan kişi öldü
Denizli'nin Kale ilçesinde su kuyusu çalışması sırasında göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti
Alınan bilgiye göre, Karayayla Mahallesi Yarankuyu mevkisinde su kuyusu çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışmayla göçük altından çıkartılan Yaşar Yarankuyu (50), yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Yarankuyu'nun cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.