Silahlı kavgayı ayırmaya çalışırken yaralanmıştı, hastanede öldü

AA

Ovacık Mahallesi'nde 3 gün önce B.S. ile R.K. arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kavgayı ayırmaya çalışan Fatih Bozkaya, B.S'nin tabancayla ateş etmesi sonucu yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Fatih Bozkaya, yapılan müdahaleye rağmen 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Ovacık Mahallesi'nde 8 Ağustos'ta B.S. ile R.K. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.S'nin tabanca ile ateş etmesi sonucu R.K. ile kavgayı ayırmaya çalışan Fatih Bozkaya ve C.K. yaralanmıştı.

AA'nın haberine göre; diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.