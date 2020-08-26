Denizli'de silahla yaralanan bir kişi kendi kullandığı otomobiliyle hastaneye gitti

Muratdede Mahallesinde Dalyan A, tartıştığı eski işyeri komşusu R.U'nun tabancasından çıkan kurşunlara hedef oldu.Yaralanan Dalyan A, direksiyonunun başına geçtiği otomobiliyle gittiği Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Dalyan A'nın hastaneye geldiği otomobil, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından çekiciyle emniyet otoparkına götürüldü.Polis ekipleri, kaçan silahla yaralama şüphelisi R.U'nun yakalanması için çalışma başlattı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."