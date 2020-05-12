Denizli'de "seyahat kısıtlaması" sona erdi

Jandarma ve polis ekipleri, Aydın, Antalya, Afyonkarahisar ve Muğla'ya bağlanan kara yollarında kontrol noktaları oluşturdu.Sürücüleri durdurarak denetim yapan ekipler, araçların geçişine izin verdi.

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