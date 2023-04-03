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Denizli'de pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı: 2 yaralı

Denizli'de bir otomobilin arka camından pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 2 kişi yaralandı

Giriş: 03.04.2023 - 03:42 | Güncelleme: ABONE OL
Denizli'de pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı: 2 yaralı
Pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı: 2 yaralı
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AA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çamlaraltı Mahallesi Kınıklı Caddesi üzerinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilin arka camından pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı.

2 KİŞİYE VE BİR EVİN BALKONUNA İSABET ETTİ

Tüfekten çıkan saçmalar, kaldırımda yürüyen 2 kişiye ve bir evin balkon camına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, olayda kullanıldığı belirlenen pompalı tüfek, olay yerinin yaklaşık 1,5 kilometre yakınında bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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