Alkollü genç otomobilleri taşa tuttu!

DHA

Olay, saat 21.30 sıralarında Hallaçlar Mahallesi Cumhuriyet Bulvarında meydana geldi. Aşırı alkollü olduğu öne sürülen Melih Ç, yoldan geçen araçlara taş fırlatmaya başladı. Melih Ç.nin attığı taş parçalarından 2 otomobilin sol kapı camları kırıldı, 2 otomobilin ise sol kaputlarında zarar oluştu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ne olduğunu anlayamayan ve şok geçiren otomobil sahipleri, araçlarını yol kenarına park edip, taş atan Melih Ç'yi yakalayarak gelen polis ekiplerine teslim etti.

O ANLAR KAMERADA



Trafiği de tehlikeye düşüren Melih Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı. Melih Ç'nin otomobilleri taşlama anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Melih Ç.'nin elinde bir taşla yol da yürüdüğü, ardından da elindeki taşları yoldan geçen otomobillere fırlattığı görülürken, araçları zarar gören vatandaşlar tarafından yakalanması da yer aldı.

Gözaltına alınan Melih Ç, polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.