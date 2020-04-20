Denizli'de otomobille polis aracının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Yenişafak Mahallesi Üçler Bulvarı yönüne giden polis memuru Aydın Madak idaresindeki 20 A 7292 plakalı ekip otosu, 1108 Sokak üzerine geldiğinde Arif Şengül (77) yönetimindeki 20 ABN 81 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle ekip otosu devrildi.

Kazada araçların sürücüleri ile ekip otosunda bulunan komiser yardımcısı Volkan Mıdık yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kentteki hastanelere kaldırılan 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.