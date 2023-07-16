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        Denizli'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

        Denizli'nin Çardak ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 21:00
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        Otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü
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        R.C'nin kullandığı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kavşakta Recep Ordu'nun (19) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ordu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Ordu'nun cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü R.C. gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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