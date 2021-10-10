Denizli'de otomobilin çarptığı kadın öldü

Denizli-Antalya kara yolunun Yassıhöyük Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen Emel Karababa'ya (40), M.A. idaresindeki yabancı plakalı otomobil çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Karababa'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının incelemesinin ardından Karababa'nın cenazesi, Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; kazaya karışan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.