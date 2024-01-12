Denizli'de otomobilin çarptığı kadın öldü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Giriş: 12.01.2024 - 19:25 Güncelleme: 12.01.2024 - 19:25
A.Ö. idaresindeki otomobil, Akhan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mahperi Çelik'e (40) çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Çelik'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Otomobil sürücüsü A.Ö, ekiplerce gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.