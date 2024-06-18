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        Haberler Gündem Denizli'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 22:21 Güncelleme: 18.06.2024 - 22:21
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        Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
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        Alınan bilgiye göre, H.A idaresindeki otomobil, Aliveren Mahallesi'nde, karşı yönden gelen Ersin Eraslan yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, hafif ticari aracın şoförü Eraslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü H.A. ile yanında bulunan M.K, A.K. ve C.A. ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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