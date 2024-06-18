Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, H.A idaresindeki otomobil, Aliveren Mahallesi'nde, karşı yönden gelen Ersin Eraslan yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, hafif ticari aracın şoförü Eraslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü H.A. ile yanında bulunan M.K, A.K. ve C.A. ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.