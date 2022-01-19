Otomobil çekiciye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Altan Öncel (22) idaresindeki 20 ADA 920 plakalı otomobil, Zümrüt Mahallesi Acıpayam Buvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak yan yolda park halindeki 20 AFY 70 plakalı çekiciye çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Otomobilin sağ tarafının parçalandığı görülen kazada yolcu konumundaki Fehmi Emre Yüksel (22) sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre; ağır yaralandığı belirtilen sürücü Öncel, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.