AA

Alınan bilgiye göre, Süleymanlı Mahallesi'nden ilçe merkezine gelen İsmet Sabancısarıoğlu yönetimindeki 20 RH 332 plakalı otomobil, Girne Mahallesi Toprakçıkaşı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları araçtan çıkartılan sürücü İsmet Sabancısarıoğlu ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ali Aler, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan İsmet Sabancısarıoğlu, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.