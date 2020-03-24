Denizli'de öğretmen ve öğrenciler yıkanabilir maske üretimine başladı

AA

Denizli'deki 3 teknik lisede öğretmen ve öğrenciler, yıkanabilir koruyucu maske üretimine başladı.

Servergazi Borsa İstanbul, Osman Aydınlı ile Buldan Ali Tunaboylu mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Moda Tasarım Teknolojileri Alanı öğretmen ve öğrencileri, günlük 3 bin maske üretiyor.

Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Muhammet Oğur, AA muhabirine, koronavirüs salgınının hemen ardından okulda maske üretimine yönelik altyapı çalışmalarını hızlıca tamamlayarak üretime başladıklarını söyledi.

Okuldaki 3 sınıfta seri üretim bandı kurduklarını anlatan Oğur, yüzde 100 pamuklu kumaştan üretilen maskelerin 70 dereceye kadar 20 kez yıkanabilir olduğunu belirtti.

Maskelerin tekrar dezenfekte edilerek kullanılabildiğini anlatan Oğur, şöyle devam etti:

"Şu anda okulumuzda 6 öğrenci ve 4 öğretmen arkadaşımız maske üretiyor. Büyük bir heyecan ve enerjiyle başladık. Kapasitemiz olan günlük bin maskenin üzerinde üretim yapıyoruz. Gerekirse okuldaki diğer sınıfları atölyeye dönüştürüp üretime hız vereceğiz."

Lisenin 12. sınıf öğrencisi Emine Topal da arkadaşlarıyla "Çorbada bizim de tuzumuz olsun." diyerek maske dikme işine başladığını kaydetti.

Giyim üretim teknolojisi öğretmeni Serpil Göker Zeren ise salgına karşı mücadele ruhuyla çalıştıklarını, öğrencilerin gösterdiği dayanışma duygusunun memnuniyet verici olduğunu belirtti.















