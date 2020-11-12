Denizli'de motosikletin yayaya çarpması araç kamerasına yansıdı

Görüntülerde, Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarpması, kadının havada takla atatarak yere düşmesi yer alıyor. Ayrıca görüntülerde yoldan geçen araçların kazaya karışmamak için durdukları da görülüyor.

Sefa Çegeli'nin kullandığı 20 AEP 952 plakalı motosiklet, Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşındaki Sultan Karahan'a çarpmış, ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti. Motosiklet sürücüsü de yaralanmıştı.