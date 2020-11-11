Denizli'de motosikletin çarptığı kadın öldü

Menderes Bulvarı'nda Sefa Çegeli'nin kullandığı 20 AEP 952 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşındaki Sultan Karahan'a çarptı.

Ağır yaralanan kadın, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazada devrilen motosikletin sürücüsü Sefa Çegeli de yaralandı. Çengeli, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.