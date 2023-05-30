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Denizli'de mantar toplamaya giden yaşlı kadın kayboldu

Denizli'nin Bekilli ilçesinde mantar toplamak için ormana giden 75 yaşındaki Ayşe Koç kayboldu

Giriş: 30.05.2023 - 01:51 | Güncelleme: ABONE OL
Denizli'de mantar toplamaya giden yaşlı kadın kayboldu
Mantar toplamaya giden yaşlı kadın kayboldu
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DHA

Denizli'nin Bekilli ilçesinde, mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan Ayşe Koç (75) için arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmada sonuç alınamadı. Ara verilen çalışmalara sabah erken saatte yeniden başlanılacağı belirtildi.

MANTAR TOPLAMAK İÇİN GİTTİ, KAYBOLDU

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

DHA'nın haberine göre; ilçenin Gömce Mahallesi'nde oturan Ayşe Koç, pazar günü öğleden sonra eşiyle birlikte otomobille ormandan geçerken aracı durdurup mantar aramak için ağaçların arasına girdi. Saatler geçmesine rağmen Koç'un geri dönmemesi üzerine eşi Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve İl Afed ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. AFAD ve jandarma ekipleri bugün bölgede arama çalışması yaptı.

ÇALIŞMALARA SABAHA KARAR ARA VERİLDİ

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Havadan drone ile de yapılan aramalara rağmen Ayşe Koç'un izine rastlanmadı. Arama çalışmalarına yağmur nedeniyle ara verildi. Koç'u arama çalışmaları sabah devam edecek.

*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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