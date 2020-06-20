Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Denizlispor'un konuğu olurken mücadelede ilk düdük, başlama saatinden geç çaldı. Santra yapılmadan önce stat çevresinde başlayan havai fişek gösterisi uzun süre devam etti. Hakem Mete Kalkavan, düdük sesinin duyulmayacağı düşüncesiyle mücadeleyi durdurdu.

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun "Düğünde bile bu kadar havai fişek atılmaz" yorumunu yaparken Sergen Yalçın ise "Bu nedir ya!" diyerek tepkisini dile getirdi.