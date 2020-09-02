Denizli'de leyleklerin "vefası" görenleri şaşırtıyor

AA

Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapmasının yanında vahşi doğaya da yardım eli uzatıyor.

Bir süre önce Bozkurt ilçesinin Cumalı Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 3 leylek, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezinde 1 ay boyunca tedavi edildi.

Elektrik çarpması sonucu yaralandıkları belirlenen leylekler, kendileri için ayrılan bölümde kanat egzersizleri de yaptırılarak sağlıklarına kavuşturuldu.

Tedavilerinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya salınan leyleklerden ikisi hemen hemen her gün sağlıklarına kavuştuğu tesise gelerek, tedavi gördüğü alanda geziniyor.

- "Aileleri olarak görüyorlar"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Elvan Alkaya, bu yıl çok sayıda yaralanan leyleği tedavi ettiklerini belirtti.

Yaralı leyleklerin tedavisinin ardından doğal hayatlarına hazırlamak için tesiste özel bir alan da yaptıklarını ve onlara orada kanat egzersizleri yaptırdıklarını anlatan Alkaya, "Burada tedavisini tamamladığımız iki leyleğimiz bizleri çok sevdi. Bu yavrular bizlere alıştı ve aileleri de olmadığı için bizi aileleri olarak görüyorlar. Leyleklerimizin tedavisi tamamlandığı halde her gün sabah mutlaka gelip merkezimizi ziyaret ediyorlar. Eşine az rastlanacak davranışta bulunan ve kendilerini hayata döndüren çalışanların yanına gelen leyleklerin bu durumu hayvanların ne kadar vefakar olduğunu gösteriyor." diye konuştu.