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        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli'de kuzenlerin silahlı kavgasında market sahibi kadın öldü

        Denizli'de kuzenlerin silahlı kavgasında market sahibi kadın öldü

        Denizli'nin merkez Pamukkale ilçesinde bir şüpheli, "kız meselesi" nedeniyle tartıştığı amcasının oğlunun sığındığı markete pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda kurşunların isabet ettiği market sahibi kadın öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 07:16
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        Kuzenlerin silahlı kavgasında market sahibi kadın öldü
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, tartıştığı amcasının oğlunun sığındığı markete pompalı tüfekle ateş eden kişi, market sahibi kadını öldürdü.

        Alınan bilgiye göre, Hasan S. (25) ile amcasının oğlu Yusuf S. (26), "kız meselesi" yüzünden tartışıp ayrıldıktan sonra Kayhan Mahallesi'ndeki parkta yeniden buluştu.

        MARKETE SIĞINDILAR

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Burada yaşanan tartışmanın ardından Hasan S, kuzeni ile arkadaşları Emircan U, Muhammet S, Furkan A, İsmail B, Tolga G. ve Buse K'den kaçıp yakınlardaki markete sığındı. Yanında getirdiği pompalı tüfekle amcasının oğlunu takip eden Yusuf S'nin ateş etmesi sonucu kuzeni ve market sahibi Merve Acar (28) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan Merve Acar (28) ile Hasan S'yi Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

        HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        AA'nın haberine göre; Merve Acar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hasan S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, şüphelileri Merkezefendi ilçesinde saklandıkları adreslerde gözaltına aldı.

        Cinayet şüphelisi Yusuf S. ile arkadaşı Buse K'nin bir apartmanın çatısında saklanırken yakalandıkları belirtildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli polis merkezine götürüldü.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Denizli
        #pamukkale
        #haberler
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