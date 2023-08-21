Denizli'de kuzenlerin silahlı kavgasında market sahibi kadın öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, tartıştığı amcasının oğlunun sığındığı markete pompalı tüfekle ateş eden kişi, market sahibi kadını öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Hasan S. (25) ile amcasının oğlu Yusuf S. (26), "kız meselesi" yüzünden tartışıp ayrıldıktan sonra Kayhan Mahallesi'ndeki parkta yeniden buluştu.

MARKETE SIĞINDILAR

Fotoğraf: AA

Burada yaşanan tartışmanın ardından Hasan S, kuzeni ile arkadaşları Emircan U, Muhammet S, Furkan A, İsmail B, Tolga G. ve Buse K'den kaçıp yakınlardaki markete sığındı. Yanında getirdiği pompalı tüfekle amcasının oğlunu takip eden Yusuf S'nin ateş etmesi sonucu kuzeni ve market sahibi Merve Acar (28) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan Merve Acar (28) ile Hasan S'yi Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.