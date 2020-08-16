Denizli'de kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kuyumculara sahte altın satmaya çalışan kişilerin olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı araştırmada, şüphelinin, bir kuyumcuya 4,30 gram ağırlığında sahte kolye satmaya çalıştığını belirledi.

Polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Dolandırıcılık suçunu işlemek üzereyken yakalanan şüphelinin 7 ilde aynı suçtan arandığı öğrenildi.

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.